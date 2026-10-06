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ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਛਾਣ, ਸੁਣੋ ਕਪਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ...

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ਜਾਣੋ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 6, 2026 at 7:06 PM IST

|

Updated : October 6, 2026 at 7:12 PM IST

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ਮੋਗਾ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 37 ਸਾਲਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਫ਼ਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੋਚ ਕਮਲਦੀਸ਼ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ...

ਮੋਗਾ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 37 ਸਾਲਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਫ਼ਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੋਚ ਕਮਲਦੀਸ਼ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ...

Last Updated : October 6, 2026 at 7:12 PM IST

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TAGGED:

ਕਮਲਦੀਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
HARMANPREET KAUR QUIT CAPTAINCY
HARMANPREET KAUR CAPTAINCY
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੋਚ
KAMALDISHPAL SINGH SODHI

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