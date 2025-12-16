ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਈਆਂ ਜਫ਼ੀਆਂ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ - MUKTSAR BLOCK SAMITI ELECTIONS
Published : December 16, 2025 at 1:31 PM IST
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਮਧੀਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕਠੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗ਼ਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।"
