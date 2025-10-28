ETV Bharat / Videos

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਅਲੌਕਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ

Published : October 28, 2025 at 7:47 AM IST

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ: ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 556 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ 12-13 ਲੱਖ ਟਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਦੇ 556 ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 556 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵੱਸਦੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

SRI GURU NANAK DEV JI 556TH
GURUDWARA BER SAHIB
BER SAHIB OF SULTANPUR LODHI
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 556 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੁਰਬ
NANAK DEV JI 556TH GURPURAB

ETV Bharat Punjabi Team

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਏਗੀ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

VinFast VF6 ਅਤੇ VF7 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ?

ਅਮਿੱਟ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਸਿਨੇ ਲਵਰਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ, ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ? ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Fatty Liver Disease

