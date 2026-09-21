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ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦੇ ਇਹ ਅਨੋਖੇ 3 ਰੂਪ, ਪੰਡਾਲਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆਂ ਧਿਆਨ

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ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦੇ ਇਹ ਅਨੋਖੇ 3 ਰੂਪ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 21, 2026 at 4:48 PM IST

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ਵਾਰੰਗਲ/ਤੇਲੰਗਾਨਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਂ ਪੰਡਾਲ ਵੀ ਬੇਹਦ ਹੱਟ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਰੰਗਲ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਮੂਰਤੀ ਗਣਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਮੂਰਤੀ ਮਸਾਲਿਆਂ (ਇਲਾਇਚੀ, ਲੌਂਗ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼) ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਸੈਟਅੱਪ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਦਿੱਖ ਸਭ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਾਰੰਗਲ/ਤੇਲੰਗਾਨਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਂ ਪੰਡਾਲ ਵੀ ਬੇਹਦ ਹੱਟ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਰੰਗਲ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਮੂਰਤੀ ਗਣਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਮੂਰਤੀ ਮਸਾਲਿਆਂ (ਇਲਾਇਚੀ, ਲੌਂਗ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼) ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਸੈਟਅੱਪ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਦਿੱਖ ਸਭ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

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GANAPATHI IDOLS
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