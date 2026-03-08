‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ’, ਆਪ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਰਗੜੇ ਵਿਰੋਧੀ - SONIA MANN REACTION
Published : March 8, 2026 at 7:39 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜੁਮਲੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਭਰੇ ਹਨ। ਐਕਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅਖੀਰ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ।"
