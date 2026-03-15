ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਾਏ ਪੈਰੀ ਹੱਥ - GURDAS MAAN VISIT MOOSEWALA HAVELI

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਕੇ ਕੀਤਾ ਸਲਿਊਟ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 15, 2026 at 7:56 PM IST

ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਏ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ (ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਤੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਗਿਆ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੂ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇਰੀ ਜੱਗ ਤੇ ਸੱਜ ਦਾ ਸਲਾਮ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਆ ਸਲਾਮ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ) ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

