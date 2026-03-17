2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਸਿੱਧੂ, ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਕੱਟਿਆ ਕੇਕ - NIKKA SIDHU BIRTHDAY
Published : March 17, 2026 at 8:24 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਅੱਜ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਚਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਅਣਖੀਲਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਜਸਕਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਾਣੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ- ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ।
