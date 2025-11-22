ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਲਟਿਆ ਤੇਲ ਦਾ ਟੈਂਕਰ, ਪੁੱਠੇ ਹੋ-ਹੋ ਡਿੱਗੇ ਲੋਕ - AMRITSAR ROAD ACCIDENT
Published : November 22, 2025 at 6:49 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਣ ਕਾਰਨ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਟੈਂਕਰ ‘ਚੋਂ ਤੇਲ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਫਿਸਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਹੋਰ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਸਲਣ ਘਟੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
