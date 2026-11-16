LIVE:ਵਿਜੇਵਾੜਾ 'ਚ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ,9 'ਰੀਅਲ ਹੀਰੋਜ਼' ਦਾ ਸਨਮਾਨ

LIVE:ਵਿਜੇਵਾੜਾ 'ਚ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ,9 'ਰੀਅਲ ਹੀਰੋਜ਼' ਦਾ ਸਨਮਾਨ
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Published : November 16, 2026 at 6:41 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 7:23 PM IST
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਸਥਿਤ 'ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਲਾਵੇਦਿਕਾ' ਵਿਖੇ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼' (Ramoji Excellence Awards) ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ (16 ਨਵੰਬਰ) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਖਸ ਅਤੇ 'ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ' ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ 90ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਕਰਤਾ, ਯੁਵਾ ਆਈਕਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 'ਸਿੱਖਿਆ' ਅਤੇ 'ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ' ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨੌਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਸਥਿਤ 'ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਲਾਵੇਦਿਕਾ' ਵਿਖੇ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼' (Ramoji Excellence Awards) ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ (16 ਨਵੰਬਰ) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਖਸ ਅਤੇ 'ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ' ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ 90ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਜ਼' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਕਰਤਾ, ਯੁਵਾ ਆਈਕਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 'ਸਿੱਖਿਆ' ਅਤੇ 'ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ' ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨੌਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।