ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ - SEECHEWAL DONATED 25 WATER

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 23, 2026 at 6:57 PM IST

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ/ਕਪੂਰਥਲਾ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 25 ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 25 ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦਿਆ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਏ ਅਜ਼ਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹ 25 ਟੈਂਕੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ 25 ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਟੈਂਕੀਆਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ੍ਹ ਲਾਗਤ 91 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਖਤਿਆਰੀ ਐੱਮਪੀ ਫੰਡਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

