ETV Bharat / Videos

ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ - SERVICE CENTER EMPLOYEES STRIKE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 21, 2025 at 10:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸੰਗਰੂਰ: ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ’ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੱਤਰ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਜਰੀਏ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿ$ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਹੈਲਪ ਡੇਸਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਕਿAਰਟੀ ਗਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਸੰਗਰੂਰ: ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ’ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੱਤਰ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਜਰੀਏ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿ$ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਹੈਲਪ ਡੇਸਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਕਿAਰਟੀ ਗਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

For All Latest Updates

TAGGED:

SANGRUR
EMPLOYEES STRIKE
ਸੰਗਰੂਰ
SERVICE CENTER EMPLOYEES STRIKE
SERVICE CENTER EMPLOYEES STRIKE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Punjabi Team

...view details

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

MARTYRDOM DAY SRI GURU TEGH BAHADUR

350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਜਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ

November 24, 2025 at 4:24 PM IST
SEWAGE WATER PROBLEM

ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਮਿਕਸ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ, ਰੋਡ ਕੀਤਾ ਬੰਦ

November 23, 2025 at 3:14 PM IST
Amritsar Road Accident

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਲਟਿਆ ਤੇਲ ਦਾ ਟੈਂਕਰ, ਪੁੱਠੇ ਹੋ-ਹੋ ਡਿੱਗੇ ਲੋਕ

November 22, 2025 at 6:49 PM IST
HIND DI CHADAR LIGHT AND SOUND SHOW

ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ' ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਭਾਵੁਕ

November 15, 2025 at 7:30 AM IST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਧਿਆਨ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.