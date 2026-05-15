ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ! - HIKE PETROL DIESEL PRICES
Published : May 15, 2026 at 1:23 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
