ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 13% ਘੱਟ ਪਿਆ ਮੀਂਹ, ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
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Published : October 2, 2026 at 3:07 PM IST
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਇਹ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ 101 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਇਹ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ 101 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।