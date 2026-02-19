ETV Bharat / Videos

ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ - QILA RAIPUR SPORTS FESTIVAL 2026

ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 19, 2026 at 3:58 PM IST

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਮਿੰਨੀ ਓਲੰਪਿਕ', 'ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ' ਅਤੇ 'ਰੂਰਲ ਓਲੰਪਿਕ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚ, ਲੰਬੀ ਛਾਲ, ਰੱਸਾ ਕੱਸੀ, ਉੱਚੀ ਛਾਲ, ਦੌੜਾਂ- 100 ਮੀਟਰ, 400 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 1500 ਮੀਟਰ (ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੇ) ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੌੜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 80 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਮੁਕਾਲਬਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

QILA RAIPUR RURAL OLYMPICS
ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
CM BHAGWANT SINGH MANN
QILA RAIPUR SPORTS FESTIVAL 2026

ETV Bharat Punjabi Team

