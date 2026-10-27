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Punjab Vidhan Sabha: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੇਖੋ LIVE

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ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 27, 2026 at 11:08 AM IST

|

Updated : October 27, 2026 at 5:29 PM IST

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Punjab Vidhan Sabha Live:ਅੱਜ (27 ਅਕਤੂਬਰ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤਿੰਨ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੀਆਂ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਮਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Punjab Vidhan Sabha Live:ਅੱਜ (27 ਅਕਤੂਬਰ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤਿੰਨ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੀਆਂ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਮਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Last Updated : October 27, 2026 at 5:29 PM IST

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TAGGED:

PUNJAB VIDHAN SABHA LIVE
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ
WATER ISSUE PROPOSALS
ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ

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