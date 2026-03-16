ETV Bharat / Videos

Punjab Budget Session: ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਜਾਰੀ, ਦੇਖੋ LIVE - PUNJAB VIDHAN SABHA LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (X-@punjabgovt)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 16, 2026 at 1:15 PM IST

|

Updated : March 16, 2026 at 1:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Punjab Budget Session: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ (16 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਟਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਗਾਏਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗਰਿੱਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਮੋ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNJAB VIDHAN SABHA LIVE
CM BHAGWANT MANN
LPG CRISIS AAP PROTEST
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ
PUNJAB VIDHAN SABHA LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.