ETV Bharat / Videos

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਰੇਡ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ - TRANSPORT MINISTER CHECKS BUS STAND

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਰੇਡ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 9, 2026 at 3:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER LALJIT SINGH BHULLAR
TRANSPORT MINISTER REACHED MOGA
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
CHECKING OF MOGA BUS STAND
TRANSPORT MINISTER CHECKS BUS STAND

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Punjabi Team

...view details

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

SANGRUR MC PROTEST

ਡੰਡੋਤ ਕਰਦਾ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪ ਕੌਂਸਲਰ,ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ

February 6, 2026 at 4:57 PM IST
ARREST 21 MEMBERS GANG ROBBERS

ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਗੈਂਗ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 29 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ

February 6, 2026 at 2:42 PM IST
Bhagat Ravidas Ji Prakash Purb

ਭਗਤ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ: ਅਮਲੋਹ 'ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਕੱਢੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ

January 31, 2026 at 6:31 PM IST
125 KG POPPY HUSK SEIZED

125 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ

January 30, 2026 at 8:09 PM IST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.