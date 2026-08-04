"E20 ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ", ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸਪੀਕਰ... - KULTAR SINGH SANDHWAN
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 4, 2026 at 3:45 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਪਵਾਉਣਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਪਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਟ ਪ੍ਰਾਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਰੱਖਣ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਬ੍ਹ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਪਵਾਉਣਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਪਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਟ ਪ੍ਰਾਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਰੱਖਣ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਬ੍ਹ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।