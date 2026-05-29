Punjab Municipal Election Results: ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ - JAGRAON MUNICIPAL ELECTION RESULTS
Published : May 29, 2026 at 10:50 AM IST
ਜਗਰਾਉਂ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 125 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੋਟ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ।
