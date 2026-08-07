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ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ! ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੋਨਾ, ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ

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'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ! ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੋਨਾ (Etv bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 7, 2026 at 6:40 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਲਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ' ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ,ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਝੁਕਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹਲਚਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1.03 ਇੰਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ 'ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁੜ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੀ ਹਲਚਲ 15 ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਡੈਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਲਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ' ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ,ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਝੁਕਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹਲਚਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1.03 ਇੰਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ 'ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁੜ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੀ ਹਲਚਲ 15 ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਡੈਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

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TAGGED:

BARINDER KUMAR GOYAL 121
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਸੋਨਾ
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ
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