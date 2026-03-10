ETV Bharat / Videos

Punjab Budget Session: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ Live - CHIEF MINISTER BHAGWANT MANN

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (X @BhagwantMann)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 10, 2026 at 5:13 PM IST

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਚਕਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਚੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।" ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" 

PUNJAB VIDHAN SABHA
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ
CHIEF MINISTER BHAGWANT MANN

ETV Bharat Punjabi Team

