ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਇਨ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਾਬੂ, ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ 1004 ਗੱਟੂ - ACTION AGAINST CHINA DOOR

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਇਨ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਾਬੂ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 26, 2025 at 6:06 PM IST

1 Min Read
ਸੰਗਰੂਰ: ਧੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਈਨੀ ਡੋਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1004 ਗੱਟੂ ਚਾਈਨੀ ਡੋਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐਸਪੀ ਧੂਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨੀ ਡੋਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰਫ ਸਧਾਰਣ ਡੋਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਾਈਨੀ ਡੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੰਛੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ.

