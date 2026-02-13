ETV Bharat / Videos

ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ,ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ - MOTORCYCLE BURIED UNDERGROUND

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 13, 2026 at 10:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਥਾਣਾ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੰਤਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਐਸਆਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬਗੈਰ ਨੰਬਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 

ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਥਾਣਾ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੰਤਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਐਸਆਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬਗੈਰ ਨੰਬਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 

For All Latest Updates

TAGGED:

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ
ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ
ਥਾਣਾ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਪੁਲਿਸ
TARNTARAN POLICE
MOTORCYCLE BURIED UNDERGROUND

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Punjabi Team

...view details

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

AAP PARTY WELCOMES WITH BOUQUETS

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ 'ਆਪ' ਵਰਕਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

February 13, 2026 at 9:18 PM IST
NOTORIOUS DRUG SMUGGLER

ਬਦਨਾਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦਾ ਘਰ ਢੇਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

February 12, 2026 at 2:06 PM IST
Threat to make an obscene video of two sisters and make it viral

ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

February 10, 2026 at 9:01 PM IST
TRANSPORT MINISTER CHECKS BUS STAND

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਰੇਡ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

February 9, 2026 at 3:23 PM IST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.