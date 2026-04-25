ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚ ਠੋਕੀ ਗੱਡੀ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ - POLICE OFFICER CAR ACCIDENT

ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਂਡ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚ ਠੋਕੀ ਗੱਡੀ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 25, 2026 at 5:20 PM IST

1 Min Read
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਾਲੇ ਖੰਬੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਸਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਬਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।

