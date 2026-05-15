ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਸਮੇਤ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ, ਲੁੱਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਕਾਮ - 6 ACCUSED ARRESTED WITH WEAPONS

6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ, ਲੁੱਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਕਾਮ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 15, 2026 at 8:33 PM IST

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ:  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਕਾਮ ਕਰਦਿਆਂ 06 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 01 ਪਿਸਟਲ 30 ਬੋਰ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 04 ਰੌਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 14.05.2026 ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੜੀਆ ਪਿੰਡ ਕੌਂਟਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੰਬਰ PB 18 P 1700 ਮਾਰਕਾ ਵਰਨਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਲੁੱਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ 06 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯੂਸਫ ਮਸੀਹ ਉਰਫ ਐਮ.ਪੀ,ਮਲੂਕ ਮਸੀਹ, ਕਮਲਜੀਤ ਉਰਫ ਦਾਤਰ, ਹਨੀ, ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਸੀਹ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੰਬਰ PB 18 P 1700 ਮਾਰਕਾ ਵਰਨਾ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

