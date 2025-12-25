ETV Bharat / Videos

ਤਰਨ ਤਾਰਨ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ, ਜਾਣੋ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ - TARN TARAN GIRL MURDER UPDATE

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 25, 2025 at 8:26 PM IST

ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸੈਲੂਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਵਰਤਿਆ 09 ਐਮ.ਐਮ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ 03 ਰੌਂਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

TAGGED:

TARN TARAN GIRL MURDER
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕੁੜੀ ਕਤਲ
POLICE ARREST MURDER ACCUSED
ਕੁੜੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ ਅੱਪਡੇਟ
TARN TARAN GIRL MURDER UPDATE

ETV Bharat Punjabi Team

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

