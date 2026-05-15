ETV Bharat / Videos

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ - PETROL AND DIESEL PRICES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 15, 2026 at 7:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਤਰਨਤਾਰਨ : ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ 3.14 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 3.11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰੇਟ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟਦੀਆ ਹਨ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤਰਨਤਾਰਨ : ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ 3.14 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 3.11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰੇਟ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟਦੀਆ ਹਨ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

For All Latest Updates

TAGGED:

PETROL DIESEL PRICES INCREASE
PEOPLE DEMANDED REDUCTION RATES
PETROL DIESEL PRICES
ਪੰਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ
PETROL AND DIESEL PRICES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Punjabi Team

...view details

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

hike petrol diesel prices

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਆਮ ਲੋਕ !

May 15, 2026 at 1:23 PM IST
MOGA PETROL DIESEL NEWS

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ: 100 ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ, ਜਾਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ

May 15, 2026 at 12:52 PM IST
BURHAIL MODEL JAIL STORE

ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਦੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ, ਦੇਖੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ 'ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ'

May 9, 2026 at 9:10 PM IST
Chief Minister Bhagwant Mann target sukhbir badal

ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 'ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ' ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ, ਕਿਹਾ 'ਡਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ'

May 8, 2026 at 2:40 PM IST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.