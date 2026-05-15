ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ - PETROL AND DIESEL PRICES
Published : May 15, 2026 at 7:00 PM IST
ਤਰਨਤਾਰਨ : ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ 3.14 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 3.11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰੇਟ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟਦੀਆ ਹਨ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
