Parliament Special Session: ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਚਰਚਾ, ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ - PARLIAMENT SPECIAL SESSION
Published : April 17, 2026 at 2:43 PM IST
Parliament Special Session: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 'ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2023 ਸੋਧ ਬਿੱਲ' (Women Reservation Amendment Bill) 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2023, ਜੋ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2023, ਜੋ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
