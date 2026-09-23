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ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ

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ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 23, 2026 at 12:18 PM IST

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ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੂਰਤੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਗਿਊਰਸਨ ਕਾਲਜ ਰੋਡ 'ਤੇ 21,000 ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਨਾਲ 13 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਰੇਮ (ਢਾਂਚੇ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 'ਗਣੇਸ਼ ਭੇਲ' ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੂਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁਡਮੇਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੈਲਾਨੀ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੂਰਤੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਗਿਊਰਸਨ ਕਾਲਜ ਰੋਡ 'ਤੇ 21,000 ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਨਾਲ 13 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਰੇਮ (ਢਾਂਚੇ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 'ਗਣੇਸ਼ ਭੇਲ' ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੂਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁਡਮੇਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੈਲਾਨੀ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।

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TAGGED:

GOL GAPPE GANESH IDOL
ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ
PANI PURI GANESH FC ROAD
PANI PURI BAPPA

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