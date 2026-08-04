"ਜਿੱਥੇ PM ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨੀ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ" - PUNJAB VIDHAN SABHA SESSION
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Published : August 4, 2026 at 8:20 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ20 ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਈ20 ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਡਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ20 ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਈ20 ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਡਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।