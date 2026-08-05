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"ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ", ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਬਿਆਨ - PUNJAB VIDHAN SABHA

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ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 5, 2026 at 3:30 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਭੂਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੁੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਝਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਭੂਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੁੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਝਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

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TAGGED:

INDERBIR SINGH NIJJAR
SACRILEGE LAW AMENDMENT BILL
ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2026
PUNJAB VIDHAN SABHA

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