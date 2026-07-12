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ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ! - SATLUJ FILM CONTROVERSY

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ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ,ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (etv bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 12, 2026 at 10:53 PM IST

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ਰੂਪਨਗਰ: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬਤੌਰ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਰਿਸ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਲੈ ਲੈਣ।

ਰੂਪਨਗਰ: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਬਤੌਰ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਰਿਸ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਲੈ ਲੈਣ।

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TAGGED:

SATLUJ FILM CONTROVERSY
ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਵਿਵਾਦ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸਤੁਲਜ ਵਿਵਾਦ
ਇਕਲਾਬ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਤੁਲਜ
SATLUJ FILM CONTROVERSY

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Punjabi Team

The extensive reach and unwavering dedication of ETV Bharat Punjabi in highlighting the diverse narratives and events from each of the 23 districts of the state, make it a key media service. With a widespread footprint spanning the entire state, it offers special and exclusive content, besides encounters, as it happens, with its remarkable ability to encompass a diverse spectrum of viewpoints....view details

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