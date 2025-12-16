ETV Bharat / Videos

ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ - TOBACCO FREE VILLAGE

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 16, 2025 at 4:19 PM IST

1 Min Read
ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਿਸਾਣਾ ਦੇ ਵਡਨਗਰ ਦੇ ਬਦਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭਾ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

TOBACCO FREE VILLAGE IN INDIA
TOBACCO FREE VILLAGE IN GUJRAT
MEHSANA GUJRAT NEWS
TOBACCO FREE VILLAGE

ETV Bharat Punjabi Team

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

