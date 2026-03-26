ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਗੁੱਲੀ-ਡੰਡਾ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ - NAVJOT SIDHU VIDEO

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਗੁੱਲੀ-ਡੰਡਾ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ-@sherryontop)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 26, 2026 at 3:01 PM IST

Navjot Sidhu Playing Gulli Danda: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿਹਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਦਾ ਤੇ ਦੇਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਏ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖੇਡ ‘ਗੁੱਲੀ-ਡੰਡਾ’ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ— “ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ”, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਵੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਾ।

NAVJOT SIDHU PLAYING GULLI DANDA
NAVJOT SINGH SIDHU IN FREE TIME
NAVJOT SIDHU VIDEO
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ETV Bharat Punjabi Team

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

SHIROMANI COMMITTEE EMPLOYEES DUTY

ਗੁਰਮੰਤਰ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

March 25, 2026 at 1:38 PM IST
Sant Balbir singh Seechewal donated 25 water tanks

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ

March 23, 2026 at 6:57 PM IST
HAPPY SARPANCH MURDER CASE

ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ, 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜੇ

March 21, 2026 at 12:08 PM IST
Sidhu Moosewala murder case

10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

March 20, 2026 at 5:50 PM IST

