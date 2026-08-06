ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲਾ ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ? ਸੁਣੋ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਰਾਏ... - ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ
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Published : August 6, 2026 at 5:50 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੋਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਬਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਇਮ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਬੋਰ ਅਤੇ ਰਾਇਫਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੋਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਬਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਇਮ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਬੋਰ ਅਤੇ ਰਾਇਫਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।