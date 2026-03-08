ETV Bharat / Videos

"ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ", ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਤੰਜ? - MLA NARINDER KAUR BHARAJ

"ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ" (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 8, 2026 at 8:16 PM IST

1 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ 48000 ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਲਏ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

