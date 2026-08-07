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ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਲੇਸ਼ ’ਤੇ ਬੋਲੇ MLA ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾਹੜਾ, 'ਰੌਲਾ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਖਤਮ' - ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾਹੜਾ

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ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾਹੜਾ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 7, 2026 at 5:49 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰ ਮੀਤ ਪਾਹੜਾ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੌਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਹ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।"  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰ ਮੀਤ ਪਾਹੜਾ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੌਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਹ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।"  

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TAGGED:

RAJA WARRING CHARANJIT CHANNI
ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਲੇਸ਼
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ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾਹੜਾ
MLA BARINDERMEET PAHRA

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