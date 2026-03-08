ETV Bharat / Videos

'ਏਕਮ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਓ,ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ', ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਧੀ 'ਤੇ ਤੰਜ - PUNJAB BUDGET 2026

ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਧੀ 'ਤੇ ਤੰਜ

Published : March 8, 2026 at 8:58 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ  ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 48000 ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਲੋੜਵੰਦ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ
PUNJAB GOVERNMENT BUDGET
PUNJAB BUDGET 2026

ETV Bharat Punjabi Team

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

