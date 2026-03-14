ETV Bharat / Videos

MEA ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ LIVE: ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ 'ਤੇ MEA ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ—ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣੋ - PRESS BRIEFING MIB

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 14, 2026 at 4:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

LIVE PRESS BRIEFING OF MEA
MEA PRESS CONFERENCE LIVE
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ
PRESS BRIEFING MIB

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Punjabi Team

...view details

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.