ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹਲਾਤ ! 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ - TARNTARAN FIRING NEWS

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 22, 2026 at 10:34 AM IST

ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗਾਰਡਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੂਬੀ ਮਹਿਰਾ, ਪਤਨੀ ਅੰਸ਼ ਗਰੋਵਰ (ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਬੀ ਮਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈ ਕੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਰੂਬੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਨ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤੀ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।

TARNTARAN FIRING
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਗੋਲੀਕਾਂਡ
ਵਿਆਹੁਤਾ ਤੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ
FIRING ON NEWLY WED GIRL IN PATTI
TARNTARAN FIRING NEWS

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

