ਜੀਆਰਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ, ਹੋਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ - AMRITSAR RAILWAY STATION CHECKING

ਹੋਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 25, 2026 at 3:29 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੀਆਰਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀਆਰਪੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਐਸਪੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮਾਨ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਾਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਜੀਆਰਪੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ
MAJOR CHECKING OPERATION GRP
AMRITSAR RAILWAY STATION
AMRITSAR RAILWAY STATION CHECKING

ETV Bharat Punjabi Team

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

