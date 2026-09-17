ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੋਕਲੇਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਬਤ, ਇੱਕ ਕਾਬੂ
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Published : September 17, 2026 at 7:40 PM IST
ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕ ਵਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 303 ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, 2 ਟਿੱਪਰ, 1 ਟਰੈਕਟਰ, 1 ਸਕ੍ਰੈਪਰ-ਲੇਵਲਰ, 1 ਲੋਡਰ-ਸ਼ਵੈਲ ਅਤੇ 1 ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿੰਥਾ ਪੁਰ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੇਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 1 ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ, 3 ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਟਿੱਪਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕ ਵਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 303 ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, 2 ਟਿੱਪਰ, 1 ਟਰੈਕਟਰ, 1 ਸਕ੍ਰੈਪਰ-ਲੇਵਲਰ, 1 ਲੋਡਰ-ਸ਼ਵੈਲ ਅਤੇ 1 ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿੰਥਾ ਪੁਰ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੇਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 1 ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ, 3 ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਟਿੱਪਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।