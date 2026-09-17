ETV Bharat / Videos

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੋਕਲੇਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਬਤ, ਇੱਕ ਕਾਬੂ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 17, 2026 at 7:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕ ਵਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 303 ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, 2 ਟਿੱਪਰ, 1 ਟਰੈਕਟਰ, 1 ਸਕ੍ਰੈਪਰ-ਲੇਵਲਰ, 1 ਲੋਡਰ-ਸ਼ਵੈਲ ਅਤੇ 1 ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿੰਥਾ ਪੁਰ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੇਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 1 ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ, 3 ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਟਿੱਪਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕ ਵਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 303 ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, 2 ਟਿੱਪਰ, 1 ਟਰੈਕਟਰ, 1 ਸਕ੍ਰੈਪਰ-ਲੇਵਲਰ, 1 ਲੋਡਰ-ਸ਼ਵੈਲ ਅਤੇ 1 ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿੰਥਾ ਪੁਰ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੇਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 1 ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ, 3 ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਟਿੱਪਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

For All Latest Updates

TAGGED:

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਇਜ ਮਾਇਨਿੰਗ
ILLEGAL MINING VEHICLE SEIZED
ਨਜਾਇਜ ਮਾਇਨਗ ਵਾਹਨ ਕਾਬੂ
ACTION AGAINST ILLEGAL MINING
ILLEGAL MINING IN JALANDHAR

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

President Draupadi Murmu brother Taranisen Tudu

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ

September 13, 2026 at 6:05 PM IST
Sri Guru Granth Sahib Parkash Purab

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ

September 12, 2026 at 11:07 PM IST
TWO HENCHMEN ARSH DALLA GANG ARREST

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਗੈਂਗ ਦੇ 2 ਗੁਰਗੇ ਕਾਬੂ, ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ

September 8, 2026 at 9:07 PM IST
shoulder-mounted cameras

ਹਾਈਟੈਕ ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ, ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬਾਡੀ-ਵੋਰਨ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰ ਹਰਕਤ

September 6, 2026 at 9:54 AM IST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.