ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ - LPG GAS PROBLEM

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 28, 2026 at 2:47 PM IST

ਮਾਨਸਾ: ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਗੈਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

Indian cricketer Yuvraj Singh

ਗੰਡੂਆਂ ਦੁਫੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ

March 26, 2026 at 6:16 PM IST
Navjot Singh Sidhu seen playing gulli-danda

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਗੁੱਲੀ-ਡੰਡਾ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

March 26, 2026 at 3:01 PM IST
SHIROMANI COMMITTEE EMPLOYEES DUTY

ਗੁਰਮੰਤਰ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

March 25, 2026 at 1:38 PM IST
Sant Balbir singh Seechewal donated 25 water tanks

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ

March 23, 2026 at 6:57 PM IST

