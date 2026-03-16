ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਮਯਾਬ, ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ 2 ਬਿੱਲ ਹੋਏ ਪਾਸ - AAP MLA KULDEEP DHALIWAL

ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਿਆ ਤੰਜ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 16, 2026 at 8:30 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ"ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ"। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ ਅਤੇ ਸਟਾਕਿਸਟ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

