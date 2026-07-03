ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ: ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ 150 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਲੈਂਸਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ - BULLDOZER FIRED ILLEGAL SILENCERS
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Published : July 3, 2026 at 8:12 PM IST
ਖੰਨਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜੇ ਬੁਲੇਟ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 150 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਅਮਲੋਹ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਲੇਟਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਕੇਨਿਕ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ।
ਖੰਨਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜੇ ਬੁਲੇਟ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 150 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਅਮਲੋਹ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਲੇਟਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਕੇਨਿਕ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ।