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ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ: ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ 150 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਲੈਂਸਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ - BULLDOZER FIRED ILLEGAL SILENCERS

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ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ 150 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਲੈਂਸਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 3, 2026 at 8:12 PM IST

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ਖੰਨਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜੇ ਬੁਲੇਟ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 150 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਅਮਲੋਹ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਲੇਟਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਕੇਨਿਕ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ।

ਖੰਨਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜੇ ਬੁਲੇਟ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 150 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਅਮਲੋਹ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਲੇਟਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਕੇਨਿਕ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ।

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TAGGED:

ਸਾਈਲੈਂਸਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ
KHANNA POLICE ACTION ON SILENCERS
ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਈਲੈਂਸਰਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ
ILLEGAL SILENCERS
BULLDOZER FIRED ILLEGAL SILENCERS

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Punjabi Team

The extensive reach and unwavering dedication of ETV Bharat Punjabi in highlighting the diverse narratives and events from each of the 23 districts of the state, make it a key media service. With a widespread footprint spanning the entire state, it offers special and exclusive content, besides encounters, as it happens, with its remarkable ability to encompass a diverse spectrum of viewpoints....view details

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