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ਹਾਈਟੈਕ ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ, ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬਾਡੀ-ਵੋਰਨ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰ ਹਰਕਤ

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ਹਾਈਟੈਕ ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 6, 2026 at 9:54 AM IST

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ਜਲੰਧਰ: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ-ਵੋਰਨ ਕੈਮਰੇ (Body-Worn Cameras) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਡੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਸਮਾਰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜਲੰਧਰ: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ-ਵੋਰਨ ਕੈਮਰੇ (Body-Worn Cameras) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਡੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਸਮਾਰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

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TAGGED:

JALANDHAR TRAFFIC POLICE
ਜਲੰਧਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ
BODY WORN CAMERAS
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