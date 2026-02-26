ETV Bharat / Videos

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਬ ਉਠੇਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ! - INDIAN ARMY WAR EXERCISE

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਦਮ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 26, 2026 at 7:03 PM IST

Updated : February 26, 2026 at 7:09 PM IST

ਪਠਾਨਕੋਟ: ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮਾਮੂਨ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਯੁੱਧ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ "ਭੈਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ" ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਡਰੋਨ ਅਤੇ "ਨੈੱਟਵਰਕਡ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਸਿਸਟਮ" ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਕਟਿਆਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ
INDIAN ARMY WAR EXERCISE
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ
ARMY WAR EXERCISE IN PATHANKOT
INDIAN ARMY WAR EXERCISE

ETV Bharat Punjabi Team

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

