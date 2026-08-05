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ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲਟਕਿਆ DA ਜਲਦ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਈਟੀਓ ਦਾ ਦਾਅਵਾ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

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ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 5, 2026 at 5:31 PM IST

|

Updated : August 5, 2026 at 5:44 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਰੇੜਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 'AAP' ਨੇ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਚੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਕਆਊਂਟ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਰੇੜਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 'AAP' ਨੇ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਚੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਕਆਊਂਟ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

Last Updated : August 5, 2026 at 5:44 PM IST

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TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ
PENDING DA OF THE EMPLOYEES
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
CABINET MINISTER HARBHAJAN ETO

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