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ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, MLA ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਠੋਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ! - ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ

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ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 10, 2026 at 9:09 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੂਥ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੂਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੂਥ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੂਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।  

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TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ
ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ
DEPUTY SPEAKER JAI KRISHAN ROURI

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