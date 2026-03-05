ETV Bharat / Videos

ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਵੇਖੋ ਅਲੋਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ - SHOWER OF FLOWERS AT SACHKHAND

thumbnail
ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਵੇਖੋ ਅਲੋਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 5, 2026 at 1:10 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੱਜੋਂ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਤਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਖ ਆਸਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਤਰ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਪਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ।

